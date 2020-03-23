Собянин: соцработники помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Соцработники помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в понедельник 23 марта в блоге на своем персональном сайте.

«В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий», - сказал Собянин.

Кроме того, мэр обратился к более молодому поколению с просьбой воздержаться от личного общения с категориями граждан, которые находятся сейчас в зоне риска.

«Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей», - сказал Собянин.

«Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, бабушками и дедушками и вообще пожилыми людьми. Тем самым вы поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет», - заключил градоначальник.