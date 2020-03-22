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Француз на самоизоляции пробежал 42 километра на своем балконе

, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Француз на самоизоляции пробежал 42 километра на своем балконе
Фото: Pixabay

Многие страны Европы, в том числе Франция, обязали граждан сидеть дома из-за эпидемии. Чтобы оставаться в форме, люди занимаются фитнесом онлайн. А Элиша Ночомовиц из пригорода Лиона смог пробежать марафонскую дистанцию, не выходя из собственной квартиры.

42,2 километра француз бежал в течение 6 часов 48 минут. И все это – на балконе. Правда, семиметровом. Вычислить расстояние мужчине помог шагомер.
Элиша Ночомовиц увлекается бегом, фитнесом и велоспортом и не намерен отказываться от физических упражнений из-за карантина, к чему призывает и остальных.
Карантин во Франции введен пока на две недели. Одобрен законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч французов оштрафованы за нарушение карантина. 

РК

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