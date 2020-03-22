Во Франции одобрен законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения из-за коронавируса

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22 марта 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Париж, фото: pexels.com

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь законопроект должен рассмотреть сенат (верхняя палата парламента).

Об этом сообщает BFMTV. Принятый в первом чтении проект закона позволяет правительству ограничить общественные свободы на два месяца, в том числе за счет массового режима самоизоляции. На основании этого положения правительство Франции сможет принять ряд мер по поддержке бизнеса, - передает RT.

Правительство также сможет вводить особые меры без консультаций с парламентом, в том числе касающиеся финансовой поддержки предприятий или переноса второго тура муниципальных выборов.

Жительница Парижа несколько дней назад поделилась с "АН", что школа ее детей закрыта на карантин. Женщина сидит с малышами дома. А еще одна семья россиянки и француза запаслась продуктами и уехала из квартиры в Париже в пригород и живет в доме.

По последним данным, во Франции коронавирусом заражены более 14,4 тысячи человек. Во всем мире число инфицированных превысило 300 тысяч.