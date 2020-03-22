На Украине начались стычки с полицией из-за карантина

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22 марта 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча эвакуированных из Уханя украинцев на фейсбук-фото Владимира Зеленского

Введение карантинных мероприятий начало провоцировать потасовки с полицией. Это происходит на Украине. Видео стычек опубликовано в социальных сетях.

На опубликованном ролике, полицейский разговаривает с компанией молодых людей на улице. У парней требуют документы. Силовики грозят задержанием. После перепалки завязывается потасовка.

«Начались массовые драки из-за карантина», — поясняется в описании к видео: «Типы просто отдыхали, но в связи с карантином копы устроили очень жёсткий разгон».

Чем закончилась потасовка не известно. Съемка обрывается в самый разгар завязавшейся драки.

Сейчас на Украине обстановка крайне обострена. Из-за боязни заразиться коронавирусом люди стали агрессивными. Украинские власти ввели карантин. В Киеве закрыто метро. Люди пересели на маршрутки.