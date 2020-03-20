На Украине режим ЧС из-за коронавируса введен в Киеве и двух областях

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20 марта 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

На Украине режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса введен в Киеве и двух областях - Днепропетровской и Ивано-Франковской. Заявление о введении украинским правительством режима ЧС в Киеве и Днепропетровской и Ивано-Франковской областях сделал глава кабмина Денис Шмыгаль.

Как объяснил украинский премьер в своем сообщении в Telegram-канале, решениея о введении ЧС ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией. "Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", - пояснил Шмыгаль.

Ранее о введении ЧС из-за коронавируса сообщили в администрации Днепропетровской области.

На Украине с 12 марта по 3 апреля для борьбы с распространением коронавируса введен общенациональный карантин. Карантин объявлен во всех учебных заведениях страны. Правительство запретило со вторника учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и другим заведениям питания, развлечений и услуг принимать посетителей, проводить массовые мероприятия. Рестораны и кафе могут доставлять еду. Правительство с середины недели прекратило автобусное, авиа- и железнодорожное сообщения. Со вторника в Киеве закрылось метро.

Число инфицированных новым вирусом COVID-2019 на Украине - 29 человек. Три человека скончались.