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На Украине зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Украине зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
Киев, pixabay.com
Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Украины увеличилось до 29. Соответствующую информацию в пятницу предоставила пресс-служба минздрава.
 
Уточняется, что один новый случай заболевания был выявлен в Ивано-Франковской области, один – в Харьковской и еще один – во Львовской. 
 
Напомним, с 12 марта по 3 апреля на Украине действует карантин во всех учебных заведениях. Кроме того, кабмин запретил массовые мероприятия. С минувшего вторника было решено закрыть метро. В Киеве в общественном транспорте можно перевозить одновременно не больше десяти пассажиров.
ЕТ

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