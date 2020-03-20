На Украине зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

Уточняется, что один новый случай заболевания был выявлен в Ивано-Франковской области, один – в Харьковской и еще один – во Львовской.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля на Украине действует карантин во всех учебных заведениях. Кроме того, кабмин запретил массовые мероприятия. С минувшего вторника было решено закрыть метро. В Киеве в общественном транспорте можно перевозить одновременно не больше десяти пассажиров.