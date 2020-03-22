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Джокер рассекретил свежие документы Киева о планах захвата Донецка

, 20:02 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: "Джокер ДНР"

Джокер рассекретил свежие документы Киева о планах захвата Донецка
школа в ДНР на фото автора

Киев утвердил начальников спасательных подразделений на территории Донецкой народной республики. Кроме того, нарисовал маршруты ввода техники после захвата Донецка. Об этом говорится в свежей порции документов, рассекреченных таинственным телеграм-каналом «Джокер ДНР».

Джокер рассекретил документы украинского спасательного ведомства. В них перечислены меры, которые будут предприняты после захвата Донецка.

«В документах речь идёт о том, что будет делать ГСЧС после захвата Республик», — пояснил автор телеграм-канала «Джокер ДНР»: «Также данные по должностным лицам и многое другое».

Документы датированы концом февраля 2020 года. Примерно в это время украинская армия начала массированные обстрелы. В апреле планируется саммит «нормандской четверки», на котором соберутся лидеры России, Франции, Германии и Украины.

На нем будет решаться проблема урегулирования ситуации на Донбассе. Судя по всему, Киев решил обострить обстановку на фронте. Не исключено, что украинские власти хотят захватить Донбасс.

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