Оперштаб по борьбе с коронавирусом прокомментировал сообщения СМИ о введении в России жесткого карантина

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22 марта 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Голикова, фото: Russian Government, globallookpress.com

В оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявили, что в России никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет.

Сегодня появились сообщения СМИ о возможном ужесточении карантина в связи с распространением коронавируса-2019.

Как отметили в штабе, сейчас предпринимаемый комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны. В штабе также посоветовали СМИ "аккуратнее" работать с разными источниками.

Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по борьбе с коронавирусом, ранее заявила, что поводов для паники вокруг нового вируса в России нет, так как благодаря раннему введению запретительных мер инфекция получила ограниченное распространение. В этом году медики не фиксируют роста числа пневмоний, а в некоторых российских регионах отмечается снижение уровня этого заболевания в сравнении с прошлыми годами.

Роскомнадзор предупредил о наказании за фейки о коронавирусе.