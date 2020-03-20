Роскомнадзор потребовал удалить фейки о коронавирусе из СМИ и соцсетей

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20 марта 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

Редакция сайта радиостанции «Эхо Москвы» по требованию Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры РФ удалила с сайта информацию о коронавирусе COVID-2019. Роскомнадзор потребовал удалить фейки о коронавирусе из СМИ и социальных сетей, ранее предупредив о наказании за распространение слухов о новом вирусе.

Ведомство потребовало от «Эхо Москвы» и ряда других СМИ и социальных сетей удалить ложные данные о коронавирусе. Роскомнадзор также заявил, что потребовал от социальных сетей «В контакте», YouTube и Instagram удалить фейки, связанные с коронавирусом.

Роскомнадзор может оштрафовать СМИ по статье Кодекса об административных правонарушениях о злоупотреблении свободой информации (ч. 9 ст. 13.15), максимальный штраф для юрлиц по ней составляет 500 тысяч рублей.

Российские власти сейчас принимают все меры, чтобы предовратить распространение коронавируса в России.