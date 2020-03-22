Источник: в России может быть ужесточен карантин по коронавирусу

Источник в правительстве сообщил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции российские власти могут ужесточить карантин, а также принять меры по быстрому выявлению и тестированию граждан.

Подчеркивается, что математически скорость распространения инфекции в РФ соответствует ситуации Испании, Франции, Германии и Великобритании. Речь идет о приросте от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом числе заболевших. Чтобы вывести Россию на траекторию стран, которые относительно успешно сдерживают распространение коронавируса, таких как Япония, Сингапур и Южная Корея, следует принять решительные меры по карантину, а также выявлению и изоляции людей, контактировавших с заболевшими

Источник утверждает, что РФ располагает запасом времени, чтобы принять эти жесткие, но необходимые меры.