Киселев предложил направить армейские патрули для контроля за карантином из-за коронавируса

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22 марта 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Ломохин, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущий Дмитрий Киселев предложил организовать армейское патрулирование российских улиц из-за распространения коронавируса. Как считает Киселев, гарантировать соблюдение правил «жесткого карантина» смогут только военные.

По его мнению, народ у нас несознательный, добровольно соблюдать карантин никто не собирается.

Идею тележурналист написал в своем Telegram-канале: «Армию любят. Армия — защитница. И все будет спокойно. Если уж армия, то значит — серьезно. И даже слишком серьезно, чтобы паниковать». Киселев убежден, что на добровольное соблюдение самоизоляции соотечественниками «надежды нет», и патрулирование на улицах необходимо из-за несознательности российских граждан.

В Испании города патрулирует полиция. Людям, пытающимся отдохнуть у моря, советуют вернуться домой, грозят штрафом.

По данным РИА Новости, в России может быть ужесточен карантин по коронавирусу. Метро в Москве не закроют.