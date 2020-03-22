Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Собянин объяснил, почему метро в Москве невозможно закрыть

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин объяснил, почему метро в Москве невозможно закрыть
С. Собянин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что метро в столице не закроется. Собянину задавали вопросы жители мегаполиса, не закроют ли на период карантина по коронавирусу столичную подземку. Мэр Москвы ответил в эфире телеканала «Россия 1».

Сергей Собянин заявил, что метро будет работать в Москве при любой ситуации. Как он объяснил, метрополитен «технологически устроен так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии». По словам мэра, если столичную подземку остановить, то потом полгода нужно будет его восстанавливать.
В Москве коронавирус COVID-19 диагностирован у 137 человек. Восемь пациентов выздоровели.

 

ИЧ

Экономика

Саакашвили: Украина, в отличие от России, не готова к возможным проблемам в экономике

Саакашвили: Украина, в отличие от России, не готова к возможным проблемам в экономике

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в беседе с журналистами признал, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью