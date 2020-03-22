Собянин объяснил, почему метро в Москве невозможно закрыть

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что метро в столице не закроется. Собянину задавали вопросы жители мегаполиса, не закроют ли на период карантина по коронавирусу столичную подземку. Мэр Москвы ответил в эфире телеканала «Россия 1».
Сергей Собянин заявил, что метро будет работать в Москве при любой ситуации. Как он объяснил, метрополитен «технологически устроен так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии». По словам мэра, если столичную подземку остановить, то потом полгода нужно будет его восстанавливать.
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