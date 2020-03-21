Врач напомнила способ защиты от коронавируса COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

21 марта 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pexels.com

Московский врач-терапевт Лариса Алексеева напомнила "прекрасный старинный метод" профилактики вирусных заболеваний, который подойдет и для защиты от коронавирусы. Сейчас многие медики возлагают надежду на мыло, напоминают о гигиене рук, которые необходимо обязательно мыть с мылом тщательно, не менее 20 секунд.

Доктор Алексеева поделилась своим опытом. Она, вернувшись домой с улицы, моет руки по локоть, моет также лицо, шею, уши и нос. Намылит, оставляет на две-три минуты, а потом смывает водой. "Можно просто промыть нос пальцем, а можно набрать мыльную воду в ладони и немного вдохнуть", — посоветовала она.

По ее словам, содержащаяся в мыле щелочь не дает вирусам прикрепиться к слизистой. Но, как отметила терапевт, постоянное мытье мылом нарушает иммунитет кожи и ее рН-баланс, вызывает сухость.

Для избавления этого Алексеева советует сразу после промывания смазать нос ароматическим маслом: перечной мяты, корицы, гвоздики. Они обладают противовоспалительным эффектом и тоже могут помочь в борьбе с болезнью. Если их не окажется, можно использовать детский крем, оксолиновую мазь.

Алексеева также советует, чтобы не заболеть вирусной инфекцией, не приближать к людям, соблюдать дистанцию с другими людьми. По ее словам, вирус не остается в воздухе и не стоит бояться заразиться, сев на место другого человека в такси или общественном транспорте.

В России заболели более 300 человек, коронавирус диагностирован у главного инфекциониста Ставрополья и экс-губернатора.