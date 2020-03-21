Онищенко встал на защиту главного инфекциониста Ставрополья

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21 марта 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv

Г. Онищенко, фото из соцсети

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко встал на защиту главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой и пообещал, что с ней разберется врачебное сообщество.

Ирине Санниковой грозит уголовное дело и наказание вплоть до лишения свободы за то, что она, вернувшись из Испании, не оповестила об этом свое руководство и вышла на работу, не уходя на карантин. Сейчас есть подозрение, что у этого врача-инфекциониста коронавирус.

Онищенко призвал не заводить никаких уголовных дел против Санниковой. Он согласен, что Санникова «напортачила».

«Притупилась бдительность. Долго работает инфекционистом. Ей кажется, что ее не берет ни одна зараза», - считает Онищенко и призывает: «Руки прочь от Ирины Санниковой». Он пообещал, что во врачебном сообществе с ней разберутся, она должна быть наказана и ее накажут.

Напомним, Санникова, вернувшись из Испании, ходила на работу в краевой Минздрав и читала лекции в Ставропольском государственном медицинском университете. Полиция усмотрела в ее поступке преступления по статьям «Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Санникова признала свою вину.