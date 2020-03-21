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Онищенко встал на защиту главного инфекциониста Ставрополья

, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv

Онищенко встал на защиту главного инфекциониста Ставрополья
Г. Онищенко, фото из соцсети

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко встал на защиту главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой и пообещал, что с ней разберется врачебное сообщество.

Ирине Санниковой грозит уголовное дело и наказание вплоть до лишения свободы за то, что она, вернувшись из Испании, не оповестила об этом свое руководство и вышла на работу, не уходя на карантин. Сейчас есть подозрение, что у этого врача-инфекциониста коронавирус.

Онищенко призвал не заводить никаких уголовных дел против Санниковой. Он согласен, что Санникова «напортачила».
«Притупилась бдительность. Долго работает инфекционистом. Ей кажется, что ее не берет ни одна зараза», - считает Онищенко и призывает: «Руки прочь от Ирины Санниковой». Он пообещал, что во врачебном сообществе с ней разберутся, она должна быть наказана и ее накажут.

Напомним, Санникова, вернувшись из Испании, ходила на работу в краевой Минздрав и читала лекции в Ставропольском государственном медицинском университете. Полиция усмотрела в ее поступке преступления по статьям «Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Санникова признала свою вину.

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