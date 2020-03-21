Бывший губернатор Псковской области подтвердил, что он заразился коронавирусом

Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. У экс-главы региона поднялась высокая температура после возвращения из Швейцарии. По словам Кузнецова, чувствует он себя "так себе" и надеется, что врачи вылечат.
Свое заболевание Кузнецов раскрыл в интервью РБК. Ранее о заболевании Кузнецова написала издание "Псковская лента новостей". По его данным, бывший глава региона недавно побывал в Швейцарии, а последнюю неделю находится на изоляции в Москве.
Кузнецов возглавлял Псковскую область в 2004-2009 годах, в отставку подал по собственному желанию.
Коронавирусом на этой неделе заболел генеральный директор Якутской топливно-энергетической компании Андрей Коробов. Он в середине месяца вернулся из Швейцарии. Коробова госпитализировали 18 марта. После первичные тесты показали наличие инфекции у пяти человек, которые общались с топ-менеджером. Региональный Минздрав определил, что с Коробовым находились в контакте 143 человека.
Коронавирусом заболела главный инфекционист Ставрополья, профессор Ирина Санникова. Ей грозит уголовное наказание. Главного инфекциониста защищает Геннадий Онищенко.
Общее число зараженных в России достигло 306 человек.