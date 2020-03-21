Мишустин оценил возможность увольнения сотрудников из-за коронавируса

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21 марта 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Михаил Мишустин, сайт Госдумы РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что перевод российских сотрудников на удаленную работу будет тщательно отслеживаться. По его словам, соблазн «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» для решения своих проблем в организации будет наказываться.

«Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим. Но увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», - пояснил глава правительства.

Мишустин отметил, что такие же меры будут приняты при жалобах на задержку зарплаты, особенно правительство планирует мониторить ситуацию на рынках труда в регионах, прежде всего, в моногородах. Он добавил, что при нарушении данных требований на предприятиях малого и среднего бизнеса будет отменен ранее введённый мораторий на проверки.

«… мы запустили особый механизм оплаты карантинных больничных. С первого дня средства из Фонда социального страхования идут напрямую гражданам», - уточнил он, отметив, что при необходимости региональным бюджетам выделят субсидии для выплаты пособий по безработице.

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