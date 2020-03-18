Психолог предложила родителям попросить детей следить за ними на удаленке

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18 марта 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

фото: pixabay.com

Психолог, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева дала несколько рекомендаций, которые помогут настроиться на работу дома, не теряя при этом производительность. При переходе на удаленку некоторые специалисты жалуются, что им сложно сосредоточиться и не хватает сборов по утрам.

Яничева считает, что работать дома сложнее, т.к. нет определенных норм и правил, которые привык соблюдать в офисе. Кроме того, эксперт считает, что теперь человек может надеяться только на самодисциплину и самоорганизацию. По ее словам, в первое время может помочь составление графика.

«Можно составлять график с учетом своих биологических часов. Если ты сова, то можно дать себе слабину и начинать рабочий день не в 9:00, а в 11:00, но при этом придется сместить время окончания работы. Можно даже поставить будильник, чтобы не прерываться раньше времени … Перерывы, которые возможны в рабочее время - 10-15 минут, - почему бы их себе не давать», - поделилась она.

Также психолог призывает не использовать фразы: «я же сделаю», «все равно мне это надо к завтрашнему утру отправить», а выполнять поставленную задачу сразу. При этом необходимо организовать свое рабочее пространство, например, комнату, где никто не будет отвлекать.

«Можно со школьником договориться: «Ты сделаешь свою работу, я сделаю свою работу». Ребенку стоит предложить: «давай мы друг друга будем контролировать и проверять. Я буду смотреть, чтобы ты не отвлекался, а ты посмотри, чтобы я не отвлекалась», - советует психолог.

Однако, если в семье есть совсем маленькие дети, то можно попросить родственников с ними посидеть, а не пытаться сделать все дела самой.

Ранее сообщалось, что социальная изоляция признана одним из главных средств для борьбы с коронавирусом.