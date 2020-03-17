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Около половины российских работодателей не стали проводить профилактику коронавируса

, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Около половины российских работодателей не стали проводить профилактику коронавируса
Фото: pixabay.com

Социальная изоляция признана одним из главных средств для борьбы с коронавирусом. Однако далеко не у всех работодателей есть возможность или желание позволить сотрудникам работать из дома.

Оказалось, что лишь 16% компаний организовали для сотрудников удаленную работу. Остальные не имеют технической возможности для этого или попросту не считают подобные меры необходимостью. Согласно опросу, 45% российских работодателей не принимают никаких мер по профилактике и борьбе с инфекцией, 12% снабжает сотрудников средствами дезинфекции, 11% начали мерить работникам температуру. Ну а 7% решили ограничиться увеличением частоты уборок помещений.

АБ

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