Коронавирус проник в Сеть?

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17 марта 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса COVID-19 стала причиной активизации Интернет-мошенников. Злоумышленники нашли новые способы кражи персональной информации граждан на волне всеобщей паники.

«Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников», - рассказал об одной из уловок мошенников IT-специалист Константин Игнатьев.

Эксперты рекомендуют проявлять повышенную бдительность, если в письме идет речь о коронавирусе. Они советуют удалять подозрительные сообщения и не оставлять личных данных на непроверенных Интернет-ресурсах.