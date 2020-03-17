Коронавирус проник в Сеть?

Пандемия коронавируса COVID-19 стала причиной активизации Интернет-мошенников. Злоумышленники нашли новые способы кражи персональной информации граждан на волне всеобщей паники.
«Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников», - рассказал об одной из уловок мошенников IT-специалист Константин Игнатьев.
Эксперты рекомендуют проявлять повышенную бдительность, если в письме идет речь о коронавирусе. Они советуют удалять подозрительные сообщения и не оставлять личных данных на непроверенных Интернет-ресурсах.