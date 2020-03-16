Правительство РФ подтвердило ограничения на въезд иностранцев с 18 марта

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16 марта 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В правительстве РФ сообщили, что премьер-министр Михаил Мишустин принял решение ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию страны. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта.

«… для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров Российской Федерации правительством Российской Федерации принято решение с 00:00 по местному времени 18 марта 2020 года до 00:00 по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится на сайте правительства.

Однако ограничения не коснутся сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, работников морских, воздушных и пр. транспортных средств международного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, граждан РФ и лиц транзитных авиарейсов.

Ранее в СМИ появилась версия о том, что власти хотят фактически полностью закрыть границы России.