Границы закрываются на замок из-за коронавируса. Примет ли Россия решение о полной изоляции?

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16 марта 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ страны. Режим изоляции предусматривает запрет на въезд в РФ иностранных граждан, дабы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Так поступили многие страны – члены ЕС и московские чиновники, похоже, готовы воспользоваться их тактикой.

Несколько источников “Ъ” в госструктурах РФ рассказали, что объявление о практически полном закрытии границ может быть сделано уже в среду, 18 марта. И как самый жесткий вариант - это положения о возможности ограничения выезда граждан за рубеж. Хотя некоторые эксперты утверждают, что речь все же идет о тех, у кого нет гражданство, а имеется лишь вид на жительство в России.

Пока Россия «закрылась» лишь от Белоруссии, поскольку «в этой стране не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России», но, возможно, это только первый шаг российских властей.

Напомним, по данным CNN, в США планируется введение общенационального комендантского часа, Чили закрывает границы для иностранцев из-за угрозы коронавируса, Финляндия объявила чрезвычайное положение на месяц, Аргентина также закрыла границы Индия временно запретила въезд гражданам ЕС, Великобритании и Турции, правительство Испании приняло решение установить контроль на сухопутных границах, в страну смогут въезжать только испанцы и иностранцы в экстренных случаях.