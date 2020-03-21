Джокер ДНР рассекретил документ украинского МЧС

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21 марта 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Джокер ДНР

фото: pixabay.com

На Украину обрушилась новая напасть. Самый засекреченный телеграм-канал распространил документ украинских спасателей. Оказалось, они не в состоянии тушить пожары.

Документ касается борьбы с пожарами. В нем содержатся сведения о нарушениях. Оказалось, в случае возгорания, спасатели не смогут прийти на помощь.

«В подконтрольной Украине части Донецкой области очень сложная ситуация с противопожарной безопасностью. Много нарушений в основном в госучреждениях. Наверное, ждут когда повторятся события с гибелью людей в пожаре», — пояснил автор телеграм-канала «Джокер ДНР».

Телеграм-канал «Джокер ДНР» специализируется на публикации закрытых и секретных сведений украинских спецслужб и армии. Ранее он рассказал об агенте СБУ, который попался на наркотиках. После провала наркомана устроили в ООН.