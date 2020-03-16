Таинственный Джокер рассекретил приказ ВСУ о закрытии границы

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16 марта 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Джокер ДНР"

фото: pixabay.com

Граница с Луганском и Донецком закрывается, чтобы не платить пенсии тем, кто живет на Донбассе. Об этом сообщил автор телеграм-канала «Джокер ДНР». Он опубликовал приказ генерала, который воюет на Донбассе.

Границу с республиками Донбасса Украина закрыла 16 марта с полуночи. Этот запрет на проход будет действовать до 3 апреля. Утверждается, что это сделано для предупреждения коронавируса.

«Вы наверное подумаете, что это связано с эпидемией и Зеленский пытается обезопасить свой народ», — написал автор канала «Джокер ДНР»: «На самом деле, его советник по экономике, показал ему цифры, в которых клоун Вова не очень разбирается. Однако, клоун Вова понял, что можно сэкономить на пенсионерах, проживающих на территории ЛДНР и получающих пенсии на территории Украины».

На Украине эпидемическая ситуация достаточно серьезная. Публично Киев паникует из-за коронавируса, но на самом деле, сейчас там свирепствует свиной грипп.