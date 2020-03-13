«Аргументы недели» публикуют признание наркомана-агента СБУ, который работал в ООН

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13 марта 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabt.com

Признался в употреблении запрещенных веществ и рассказал, как их приобретал. Об этом говорится в объяснении, которое дал агент СБУ по фамилии Лунев, которого украинские спецслужбы устроили в ООН. Ранее компромат на него появился в телеграм-канале «Джокер ДНР».

Документ корреспонденту АН прислал автор телеграмм-канала «Джокер ДНР». С ним удалось установить переписку. Периодически он делится с «Аргументами недели» эксклюзивными материалами.

Пару часов назад «Джокер ДНР» рассказал об агенте СБУ по фамилии Лунин. Он попался с наркотиками донецкой полиции, после чего бежал на Украину. Там его допросил собственный куратор. Шпион признался в наркомании.

После провала украинские спецслужбы помогли с трудоустройством своего агента. Он был принят в Международную организацию по вопросам миграции ООН. Там его назначили на должность менеджера по сбору информации.