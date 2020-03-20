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Писателя и политика Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Писателя и политика Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Эдуард Лимонов, фото из соцсети

Писателя и политика Эдуарда Лимонова 20 марта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» скончался 17 марта на 78-м году жизни.

Как и просил политик, его похоронили без посторонних людей.  Друг Лимонова журналист Арслан Хасавов рассказал, что церемония прощания с политиком прошла в полной секретности, таково было его желание. Всего проводить Эдуарда Лимонова в последний путь пришли около 300 человек – родственники, друзья и знакомые писателя.

СМИ писали, что причиной смерти писателя стала онкология.

 
 
 
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Публикация от Екатерина Волкова (@volkovawolka)17 Мар 2020 в 1:40 PDT

Супругой Эдуарда Лимонова была актриса Екатерина Волкова. Она воспитывает двоих детей, рожденных в браке с писателем. От комментариев по поводу смерти отца детей женщина отказывается. В день смерти бывшего мужа она опублмковала в Инстаграм его фото и написала: "После продолжительной болезни, скончался отец моих детей Эдуард Лимонов".
Фолловеры выпажают Екатерине соболезнования: "Соболезнования, Катюша, держись", "Соболезнуем".

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