Ушел из жизни Эдуард Лимонов

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17 марта 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Эдуард Лимонов, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Во вторник, 17 марта, в социальных сетях появилась информация о том, что из жизни ушел русский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов. Мужчина скончался в возрасте 77 лет.

Информацию о смерти Эдуарда Лимонова предоставил сегодня вечером на своей страничке в мессенджере Telegram депутат Государственной думы РФ Сергей Шаргунов. Данных о причине кончины писателя в СМИ к настоящему моменту не поступало.

Напомним, 2 марта 2009 года Лимонов заявил о своем намерении стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Российской Федерации 2012 года. Центризбирком, однако, отказал ему в регистрации.