Известны подробности похорон Эдуарда Лимонова и причина его смерти

В пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия» сообщили, что писатель и политический деятель Эдуард Лимонов скончался из-за осложнений в ходе онкологического заболевания. 17 марта стало известно, что литератор скончался на 78-м году жизни.
«Он умер от онкологии. Это официальная причина», - пояснили в основанной Лимоновым партией.
Кроме того, в «Другой России» отметили, что похороны политического деятеля будут закрытыми, т.к. это было его последнее желание.
Ранее друг Эдуарда Лимонова, главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов рассказал, что писатель серьезно болел и перенес несколько операций.