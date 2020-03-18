Известны подробности похорон Эдуарда Лимонова и причина его смерти

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18 марта 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото:Эдуард Лимонов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия» сообщили, что писатель и политический деятель Эдуард Лимонов скончался из-за осложнений в ходе онкологического заболевания. 17 марта стало известно, что литератор скончался на 78-м году жизни.

«Он умер от онкологии. Это официальная причина», - пояснили в основанной Лимоновым партией.

Кроме того, в «Другой России» отметили, что похороны политического деятеля будут закрытыми, т.к. это было его последнее желание.

Ранее друг Эдуарда Лимонова, главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов рассказал, что писатель серьезно болел и перенес несколько операций.