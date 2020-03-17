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Друг Эдуарда Лимонова рассказал о его заболевании

, 22:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Друг Эдуарда Лимонова рассказал о его заболевании
Эдуард Лимонов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Друг Эдуарда Лимонова, главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов рассказал о болезни писателя. Ранее сегодня стало известно, что литератор, публицист и политический деятель скончался на 78-м году жизни.
 
Согласно последней информации, последние полгода Лимонов серьезно болел. Хасавов в беседе с МК уточнил, что писатель перенес множество операций, однако врачи не смогли его спасти. Подчеркивается, что у мужчины были проблемы с горлом, вследствие чего он почти ничего не ел и старался не показываться на публике.
 
Арслан Хасавов отметил, что Эдуард Лимонов очень стеснялся своей болезни.
 
Напомним, писатель известен своими романами "Это я, Эдичка", "…У нас была Великая эпоха", "История его слуги".
ЕТ
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