Друг Эдуарда Лимонова рассказал о его заболевании

Друг Эдуарда Лимонова, главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов рассказал о болезни писателя. Ранее сегодня стало известно, что литератор, публицист и политический деятель скончался на 78-м году жизни.

Согласно последней информации, последние полгода Лимонов серьезно болел. Хасавов в беседе с МК уточнил, что писатель перенес множество операций, однако врачи не смогли его спасти. Подчеркивается, что у мужчины были проблемы с горлом, вследствие чего он почти ничего не ел и старался не показываться на публике.