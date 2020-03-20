Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Лера Кудрявцева и Анита Цой показали, как правильно мыть руки

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева и Анита Цой показали, как правильно мыть руки
фото с сайта pexels.com

Певица Анита Цой и телеведущая Лера Кудрявцева приняли участие во флэшмобе «Мойте руки», который набирает обороты сейчас во всем мире на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
Один из советов, который дают медики во избежание заражения коронавирусом - правильно мыть руки.

Теледоктор Елена Малышева рассказывала и публично показывала, как  мыть руки.  Обязательно с мылом.
«Мойте руки всегда и никакие вирусы не пройдут!» - призывает Лера Кудрявцева.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)18 Мар 2020 в 9:39 PDT

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anita Tsoy - Анита Цой (@anitatsoy)18 Мар 2020 в 11:35 PDT

Старт этой акции дала 76-летняя Глория Гейнор, легендарная американская исполнительница.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от G L O R I A G A Y N O R (@gloriagaynor)11 Мар 2020 в 10:38 PDT

Исследованием коронавируса COVID-2019 занимаются российские ученые, и они выявили, что этот новый вирус может поселиться в организме человека навсегда. Коронавирусная инфекция может стать хроническим заболеванием.

ИЧ

В мире

В шутку и всерьез: реакция европейских политиков на коронавирус

Реакция политиков на коронавирус: Меркель предельно серьезна, а Лукашенко шлет всех в баню

Взбудоражившая весь мир пандемия коронавируса дала нам, в числе прочего, повод для любопытных наблюдений. Например, как по-разному реагируют на угрозу Александр Лукашенко и Ангела Меркель.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью