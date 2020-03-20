Лера Кудрявцева и Анита Цой показали, как правильно мыть руки

Певица Анита Цой и телеведущая Лера Кудрявцева приняли участие во флэшмобе «Мойте руки», который набирает обороты сейчас во всем мире на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
Один из советов, который дают медики во избежание заражения коронавирусом - правильно мыть руки.
Теледоктор Елена Малышева рассказывала и публично показывала, как мыть руки. Обязательно с мылом.
«Мойте руки всегда и никакие вирусы не пройдут!» - призывает Лера Кудрявцева.
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Старт этой акции дала 76-летняя Глория Гейнор, легендарная американская исполнительница.
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Исследованием коронавируса COVID-2019 занимаются российские ученые, и они выявили, что этот новый вирус может поселиться в организме человека навсегда. Коронавирусная инфекция может стать хроническим заболеванием.