Российские ученые выявили, что коронавирус можетстать хроническим заболеванием

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11 марта 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: pixabay.com

Исследованием коронавируса COVID-2019 занимаются российские ученые, и они выявили, что этот новый вирус может поселиться в организме человека навсегда. Коронавирусная инфекция может стать хроническим заболеванием.

В мире зафиксированы случаи, когда человек излечивается от коронавируса, а потом заболевает повторно. В феврале Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о 195 повторных случаях.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что у пациентов наблюдается переход заболевания из острой фазы в хроническую. Он объяснил, что вирус может возвращаться, так как иммунная система в ходе острой фазы заболевания не взяла его под полный контроль, и было инфицировано большое количество органов.

По мнению ученого, организм человека приспосабливается к вирусу, и если при первом заболевании COVID-2019 попал в клетки большого количества органов, то иммунная система предпочитает не уничтожать заражённые ткани.

Главный врач одной из больниц Москвы, ведущий популярной программы о здоровье на телевидении Александр Мясников ранее раскрыл и сравнил показатели смертности от коронавируса со статистикой обычных смертей в больнице, в которой он работает.

Заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис сообщила, что заразилась коронавирусом