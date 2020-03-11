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Замминистра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Замминистра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом
пробирки, pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа, который сейчас распространяется по миру.

Доррис уточнила, что самоизолировалась у себя дома сразу после того, как получила положительные результаты анализов на коронавирусную инфекцию.

Подчеркивается, что управление по охране общественного здоровья Англии начало детально исследовать контакты чиновницы.

Установлено, что Надин Доррис в прошлый четверг присутствовала на приеме в резиденции британского премьер-министра, а недомогание ощутила на следующий день. 

ЕТ

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