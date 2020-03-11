Замминистра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа, который сейчас распространяется по миру.

Доррис уточнила, что самоизолировалась у себя дома сразу после того, как получила положительные результаты анализов на коронавирусную инфекцию.

Подчеркивается, что управление по охране общественного здоровья Англии начало детально исследовать контакты чиновницы.

Установлено, что Надин Доррис в прошлый четверг присутствовала на приеме в резиденции британского премьер-министра, а недомогание ощутила на следующий день.