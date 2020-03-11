Более 76% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

В Китае более 76% всех заболевших коронавирусом нового типа выздоровели и были выписаны из больниц. Сейчас в медицинских учреждениях страны в общей сложности остаются около 16 тысяч пациентов.

В государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР в среду уточнили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в материковом Китае достигло 80 778 человек. 61 475 пациентов излечились и были выписаны.

В настоящий момент в клиниках остаются 16 145 человек, из которых 4 492 – в тяжелом состоянии.