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Более 76% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Более 76% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели
врачи в Китае, Zhang Wenkui/Keystone Press Agency
В Китае более 76% всех заболевших коронавирусом нового типа выздоровели и были выписаны из больниц. Сейчас в медицинских учреждениях страны в общей сложности остаются около 16 тысяч пациентов.
 
В государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР в среду уточнили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в материковом Китае достигло 80 778 человек. 61 475 пациентов излечились и были выписаны.
 
В настоящий момент в клиниках остаются 16 145 человек, из которых 4 492 – в тяжелом состоянии.
ЕТ

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