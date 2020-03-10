Все новости >>

//В мире 13+

В ДНР с подозрением на коронавирус нового типа госпитализирована женщина

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ДНР с подозрением на коронавирус нового типа госпитализирована женщина
врач, pixabay.com
На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина. Соответствующую информацию предоставили сотрудники министерства здравоохранения ДНР.
 
Женщина, приехавшая из Китая, была госпитализирована накануне. Во время прохождения санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска "Новошахтинск" у нее выявили повышенную температуру – 37,2. Этот случай был квалифицирован как подозрительный, вследствие чего путешественницу отправили в медучреждение.
 
Подчеркивается, что сейчас пациентка находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении одной из больниц. Никаких симптомов коронавируса, кроме повышенной температуры тела, у нее не наблюдается.
ЕТ

//картина дня

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту. По словам депутата, это будет выгодно лишь спекулянтам.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

//новости ан

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

//новости ан

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался, что не видел легендарную итальянскую актрису Орнеллу Мути уже два месяца и подчеркнул, что…