В ДНР с подозрением на коронавирус нового типа госпитализирована женщина

Женщина, приехавшая из Китая, была госпитализирована накануне. Во время прохождения санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска "Новошахтинск" у нее выявили повышенную температуру – 37,2. Этот случай был квалифицирован как подозрительный, вследствие чего путешественницу отправили в медучреждение.

Подчеркивается, что сейчас пациентка находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении одной из больниц. Никаких симптомов коронавируса , кроме повышенной температуры тела, у нее не наблюдается.