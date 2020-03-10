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Онищенко высказался о ситуации с распространением коронавируса в мире

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Онищенко высказался о ситуации с распространением коронавируса в мире
Геннадий Онищенко, АГН Москва/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко во вторник, 10 марта, оценил ситуацию с распространением коронавируса нового типа.

По словам Онищенко, очаг вспышки коронавирусной инфекции в китайском Ухане может быть закрыт уже в самое ближайшее время, однако вирус получил распространение за пределами КНР, поэтому ситуация с заболеванием в мире после этого вряд ли "затихнет".

Бывший глава Роспотребнадзора напомнил, что к настоящему моменту в разных странах за пределами Китая выявлено более 32 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

ЕТ

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