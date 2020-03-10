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Сингапурские врачи выявили новые симптомы коронавируса

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Сингапурские врачи выявили новые симптомы коронавируса
анализ, pixabay.com
Группа медиков из Сингапура провела исследование и выявила новые симптомы заболевания, которое вызывает коронавирус нового типа. В настоящий момент эта болезнь стремительно распространяется по планете.
 
Сингапурские ученые уточнили, что сначала некоторым пациентам поставили диагноз лихорадка денге, передает Радио Sputnik. Все заболевшие, о которых идет речь, жаловались на повышенную температуру и сыпь, а вот насморка, мокрого кашля и боли в горле, которые обычно выявляются при коронавирусе, у людей не было.
 
Лечение от лихорадки денге пациентам не помогло. Впоследствии они начали жаловаться на проблемы с дыханием, вследствие чего врачи приняли решение дополнительно проверить людей на коронавирус. Анализы показали, что они больны именно COVID-19.
ЕТ

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