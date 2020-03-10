Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала распространения коронавируса посетил Ухань

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10 марта 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Си Цзиньпин, Ju Peng/XinHua

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые прибыл в Ухань с начала вспышки коронавируса нового типа. Соответствующие данные во вторник, 10 марта, предоставили сотрудники местных средств массовой информации.

Журналисты называют визит политика в Ухань ключевым показателем того, что в Китае стабилизируется ситуация с распространением коронавируса, передает kp.ru. Предполагается, что Си Цзиньпин посетит медицинских работников города, военнослужащих, полицейских, волонтеров, а также пациентов.

Общее число зараженных коронавирусом в КНР достигло 80 754 человек. Скончались 3136 заболевших.