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Генсек ООН дал советы по борьбе с коронавирусом

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Генсек ООН дал советы по борьбе с коронавирусом
генсек ООН Антониу Гутерреш, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш дал людям всего мира советы для борьбы с коронавирусом нового типа, который сейчас распространяется по разным странам.

По словам Антониу Гутерреша, следует соблюдать несколько важных правил, чтобы эффективно бороться с заболеванием.

Во-первых, по словам генсека ООН, каждый человек должен обеспечить себе максимальную безопасность. Во-вторых, следует быть умными и следить за информацией о коронавирусе. В-третьих, необходимо оставаться добрыми и человечными, поддерживая друг друга.

ЕТ

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