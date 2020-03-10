В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус

//В мире 13+

10 марта 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

президент США Дональд Трамп, Jim LoScalzo/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус нового типа. Она объяснила, почему политик не стал проходить обследование.

Гришэм уточнила, что у американского лидера не было долговременных контактов с зараженными коронавирусной инфекцией людьми, передает ФБА "Экономика сегодня". В Белом доме подчеркнули, что Трамп прекрасно себя чувствует, кроме того, за его здоровьем постоянно следит врач.

Ранее сообщалось, что два конгрессмена, которые контактировали с человеком, заразившимся новым типом коронавируса, также были в контакте с президентом США.