Во Франции министр заразился коронавирусом

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9 марта 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Глава Министерства культуры Франции Франк Риестер заболел коронавирусом. Врачи диагностировали у 46-летнего чиновника заражение коронавирусной инфекцией. О болезни Риестера французам сообщили по радио.

Врачи рассказали, что заболевший коронавирусом министр культуры лечится дома. Медики заверили, что состояние Риестера стабильное и не вызывающее опасений.

Согласно предположениям, озвученным во французских СМИ, заразиться опасным заболеванием министр мог во время посещения Национального собрания Франции. Отмечается, что там у нескольких человек также был диагностирован коронавирус.