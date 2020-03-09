В Италии закроют все горнолыжные курорты

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9 марта 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Италии раньше срока закроются все горнолыжные курорты. Правительство страны пошло на подобные меры в целях профилактики распространения коронавируса.

«Мы решили закрыть все горнолыжные курорта со вторника», - сообщил Франческо Бочча, занимающий пост министра по делам регионов. Он отметил, что власти Италии были вынуждены пойти на подобный шаг после того, как были закрыты горнолыжные курорты в Ломбардии. Также министр добавил, что в ходе встречи с представителями регионов обсуждались и до сих пор работающие объекты, которые решили прибегнуть к недобросовестной рекламе.