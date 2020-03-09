Доктор Мясников сравнил показатели смертности от коронавируса со статистикой обычных смертей

//Общество 13+

9 марта 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников, фото: vk.com/drmyasnikov

Главный врач одной из больниц Москвы, ведущий популярной программы о здоровье на телевидении Александр Мясников раскрыл и сравнил показатели смертности от коронавируса со статистикой обычных смертей в больнице, в которой он работает.

По сведениям теледоктора, за три месяца распространения коронавируса во всем мире (кроме Китая) умерло не больше людей, сколько за то же время скончалось в его больнице.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала панику вокруг коронавируса COVID-19 раздутой. Доктор Мясников написал пост по поводу паники в Телеграм-канале: "В мире вне Китая за эти почти 3 месяца эпидемии от нового коронавируса умерло около 500 человек. В одной только Московской больнице номер 71, где я главный врач (не самая, между прочим, крупная и совсем не самая плохая) за этот же период времени умерло... тоже около 500 человек".

По словам Мясникова, "кое-где" уже стали понимать положение вещей, например, в Париже закрытый ранее из-за коронавируса Лувр открыли для посетителей.

В России, по данным на 9 марта, коронавирус диагностирован у 20 человек.