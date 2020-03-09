В России общее число заболевших коронавирусом достигло 20, зафиксировано три новых случая

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9 марта 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России троим россиянам, вернувшимся недавно из Италии, диагностировали коронавирус COVID-19. По данным федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ на 9 марта, всего в нашей стране коронавирусом заразились 20 человек.

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы за минувшие сутки в Москве, заболели граждане, вернувшиеся из Италии. В оперативном штабе сообщили, что троих людей с подтвержденным коронавирусом госпитализировали. Все находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали в России. Ведется работа по помещению их под наблюдение специалистов.

Накануне было известно о 17 россиянах с диагнозом коронавирус COVID-19.

Татьяна Голикова считает панику по поводу коронавируса раздутой. Власти Москвы предупредили граждан об уголовном наказании за нарушение карантинного режима с угрозой коронавируса.

