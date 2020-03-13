Елена Малышева дала доступный совет по защите от вирусов и коронавируса

Врач и ведущая программы о здоровье на Первом канале Елена Малышева в пятницу, 13 марта, посоветовала россиянам, как защититься от заражения коронавирусом. По рекомендации телеведущей и практикующего врача, самое главное - обязательно необходимо тщательно мыть руки с мылом, а если нет такой возможности, то пользоваться для обработки рук спиртосодержащей дезинфицирующей жидкостью.
Малышева призвала не забывать мыть руки с мылом или обрабатывать их специальным гелем. Елена Васильевна утверждает, что защитные медицинские маски от коронавируса не спасут.
Сегодня, в пятницу, 13 марта, у Елены Малышевой день рождения. Первыми ее поздравили и вручили цветы ведущие утренней программы Светлана Зейналова и ее соведущий. И теледоктор посоветовала, как обезопасить себя от коронавируса. Елена Васильевна считает, что через несколько недель распространение этой вирусной инфекции пойдет на спад.
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