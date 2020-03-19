Власти Адыгеи ввели на территории республики режим повышенной готовности

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19 марта 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о введении на территории республики режима повышенной готовности.

Обращаясь к жителям небольшой республики, он подчеркнул, что эта дополнительная мера направлена на недопущение появления и распространения инфекции.

Согласно указу, с 20 марта по 12 апреля в школах, организациях допобразования и колледжах отменяется обязательное посещение. Школьникам, таким образом, продлеваются каникулы. Для учащихся профтехучилищ и лицеев будет организовано дистанционное обучение, на которое с начала недели уже перешли республиканские вузы. В детских садах действует режим свободного посещения.

Кроме этого, запрещены все массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. Также закрыты для посетителей учреждения культуры - библиотеки, музеи и т.д.

По данным Минздрава Адыгеи, в республике нет ни одного зафиксированного случая коронавируса. В настоящее время под наблюдением находятся 22 человека, врачи и эпидемиологи осуществляют ежедневный мониторинг их состояния. В отношении 46 человек карантин снят, так как обследование показало отсутствие у них коронавируса.

В ведомстве также сообщают, что один человек, вернувшийся из-за рубежа, находится на стационарном лечении с диагнозом ОРВИ, анализы подтвердили отсутствие у него коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Югре выявлен первый случай заражения коронавирусом.