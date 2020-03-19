В Югре выявлен первый случай заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

19 марта 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По данным ведомства, за последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах. Больше всего в Москве – 12 случаев.

Установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты их анализов подтверждены в установленном порядке.

«Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в России ввели экстренные меры защиты военнослужащих от коронавируса.