Коронавирус 19 марта: в Китае нашли новое лекарство, вирус свирепствует в Италии

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19 марта 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

К утру 19 марта Covid-19 обнаружен у 219 615 человек, 8929 – погибли, при этом излечились более 84 тысяч человек. «Аргументы недели» рассказывают о главных новостях к этому часу.

– Число заболевших коронавирусом в России выросло до 147 человек. Большинство случаев зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

– В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии. Речь идёт о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, о дезинфекции помещений предприятий и ведомств, а также об изменении режима работы. Также обсуждается возможность рекомендовать работодателям «подумать об удаленной работе для своих сотрудников». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

– Однако комендантского часа в Москве не будет. Как сообщает Интерфакс, в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом назвали ложью распространенную в соцсетях информацию о введении комендантского часа. «Просим доверять только официальным источникам информации», – сообщили в оперативном штабе.

– Правительство может разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой разрешить врачам ставить диагнозы пациентам через Интернет. По словам директора фонда Кирилла Варламова, проведение дистанционной диагностики «способно повысить количество обращений к врачам... и выявлять потенциально опасные состояния на ранней стадии».

– В Китае сохраняется положительная динамика. За истекшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом, причём все – у людей, прибывших из-за рубежа. Впервые с начала эпидемии число заражений внутри страны оказалось равно нулю.

– Число людей, погибших от коронавируса в Италии, выросло на 475 человек за один день и составило почти 3000. Это самый большой рост с момента вспышки болезни, сообщает BBC. Всего в насчитывается 35713 подтвержденных случаев заболевания, 4000 человек выздоровели. В Ломбардии, самом пострадавшем регионе, за один день было зарегистрировано 319 смертей.

– Китайские врачи назвали эффективное средство для лечения коронавируса. Им оказалось противогриппозное лекарство «Авиган». Как заявил глава Национального центра по развитию биотехнологии Чжан Синьмин, китайские власти испытали его в городах Ухань и Шэньчжень. В тестах участвовали 240 и 80 пациентов соответственно. У употреблявших препарат пациентов через четыре дня был повторно взят тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. У тех, кто не принимал лекарство, тест показал отрицательный результат в среднем только через 11 дней.

– В США число заболевших коронавирусом превысило 8,5 тысяч человек, 145 человек скончались. Американцы в панике. Они стоят в огромных очередях в супермаркеты, а также массово скупают оружие.