Правительство может разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет

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19 марта 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: pexels.com

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в связи с распространением коронавируса 18 марта обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину и просит разрешить врачам ставить диагнозы пациентам через Интернет.

ФРИИ в своем письме предложил кабмину в связи с распространением коронавируса COVID-2019 ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.

Директор фонда Кирилл Варламов назвал преимущества постановки диагноза в ситуации с коронавирусом. Он отметил, что при отсутствии возможности проведения дистанционного тестирования на выявление коронавирусной инфекции в любом случае возможность дистанционной диагностики и назначения лечения может значительно снизить поток пациентов с различными группами заболеваний в поликлиники, а это положительно повлияет на эпидемиологическую ситуацию.

По словам Варламова, проведение дистанционной диагностики также «способно повысить количество обращений к врачам... и выявлять потенциально опасные состояния на ранней стадии» и предотвратить массовые контакты пациентов, имеющих признаки таких состояний.

Источник в правительстве сообщил о возможном усилении ограничительных мер в России из-за коронавируса