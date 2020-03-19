Источник в правительстве сообщил о возможном усилении ограничительных мер в России из-за коронавируса

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19 марта 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pexels.com

Правительство обсуждает и рассматривает возможность усилить по всей России ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19. Источник в кабмине поделился информацией о том, что изучаются и анализируются ситуации с коронавирусом в Китае, Италии, Франции, Испании.

Как отметил информатор, меры могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, - передает РИА Новости.

Как предполагают информированные люди, возможно сокращение или отмена массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, также речь идет о дезинфекции помещений предприятий и ведомств, об изменении режима работы. Источник отмечает, что обсуждается возможность рекомендовать работодателям "подумать об удаленной работе для своих сотрудников".

Отмечается, что сейчас принимаются меры в Москве, например у школьников с 21 марта три недели будут каникулы.

"Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране", — пояснил источник информации.

По данным источника, обсуждается возможность рекомендовать всем россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и сразу вызывать врача. "Все это — чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Эти меры обсуждаются, изучаются, чтобы в итоге принять взвешенное решение", — подчеркнул собеседник РИА.

Он отметил, что многие люди называют возможные меры избыточными, но надо понимать, что ученые, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с распространением коронавируса.

Минобороны РФ опровергло слухи о введении в Москве комендантского часа.