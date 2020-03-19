Минобороны РФ опровергло слухи о введении в Москве комендантского часа

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19 марта 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

MOD Russia, globallookpress.com

Министерство обороны РФ опровергло появившиеся в Интернете, социальных сетях и мессенджерах слухи о введении в Москве комендантского часа. В соцсетях распространяют якобы приказ Минобороны о «введении комендантского часа» в городе Москва, - сообщает kp.ru.

В Минобороны назвали изображение «приказа» «грубо слепленной фальшивкой». «Распространенное в социальных сетях изображение якобы «приказа» Минобороны России о «введении комендантского часа» в городе Москва – грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что «подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе», а Вооруженные силы России несут службу в обычном режиме.

Каких только фейков не появляется сейчас о коронавирусе. Роскомнадзор предупредил, что за распространение недостоверной информации СМИ будут строго наказаны. Все СМИ и соцсети постоянно проверяются.

Президент РФ Владимир Путин также призвал не верить фейкам и вбросам по поводу масштабов распространения коронавируса в России.