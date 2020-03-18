Роскомнадзор ужесточит ответственность за распространение фейков о коронавирусе

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18 марта 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роскомнадзор

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Роскомнадзор в среду, 18 марта, заявил об ужесточении ответственности для средств массовой информации и интернет-ресурсов за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Ведомство осуществляет круглосуточный мониторинг всех СМИ, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации.

"В связи с выявленными случаями распространения в информационном пространстве Российской Федерации ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией, Роскомнадзор предупреждает СМИ и информационные ресурсы сети «Интернет», работающие на территории Российской Федерации и/или направленные на аудиторию в Российской Федерации, об ответственности перед законом", - говорится на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре предупредили, что при выявлении фейков в отношении СМИ будут применяться самые серьезные меры, вплоть до отзыва лицензии и блокировки.

Роскомнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В России создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Штаб и Роспотребнадзор сообщают официальную информацию по ситуации с коронавирусом.

По данным штаба на 18 марта, число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 33 и достигло 147.